السعودية والإمارات وقطر يدينون تفجير مسجد في قندهار

دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأعربت الوزارة عن "أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت"، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض "لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.بدورها، دانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة التفجير، وقالت في بيان إنها تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة على رفض الإمارات "الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء "هذه الجريمة النكراء" وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.كذلك، دانت وزارة الخارجية القطرية التفجير الذي هز قندهار، مجددة في بيان لها، التأكيد على "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب"، كما شددت على رفضها التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين.وعبرت الوزارة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء الانفجار الذي هز المسجد اليوم في قندهار. وأتى التفجير بعد أسبوع من تفجير انتحاري آخر أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم "داعش".