عربي-دولي

الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
16-10-2021 | 00:00
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رحبت بكين بعودة المحادثات بين طهران والاتحاد الأوروبي، ودعت إلى ضرورة عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وخلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الصيني وانغ يي والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أطلع الأخير نظيره الصيني على تفاصيل المشاورات بين بلاده والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أوضح أبعاد المحادثات التي جرت قبل يومين مع الجانب الأوروبي، ووصفها بأنها بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، وعليه تم الاتفاق على استمرار المحادثات في بروكسل خلال الأسبوعين القادمين.
وأشاد وانغ يي بموقف إيران في هذا الخصوص، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتها.

واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية وأكدا ضرورة تفعيل معاهدة التعاون بين البلدين، والحاجة إلى تنفيذ برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان شدد على موقف بلاده من "ضرورة رفع العقوبات الأحادية وغير القانونية عنها"
المصدر: روسيا اليوم
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