الخارجية الأميركية ترفض تأكيد مشاركة واشنطن في لقاء حول أفغانستان في موسكو

رفضت وزارة الخارجية الأمركية تأكيد مشاركة وفد من الولايات المتحدة في مشاورات "صيغة موسكو" حول أفغانستان والتي تستضيفها العاصمة الروسية في 20 من هذا الشهر.

وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، اليوم الجمعة: "هناك التقاء في المصالح بيننا وبين دول من قبيل روسيا عندما يدور الحديث عن أفغانستان. في الماضي كنا نجد صيغة الثلاثية الموسعة نافعة. لقد أخذنا الدورة المرتقبة في موسكو بعين الاعتبار لكن يتعذر علينا حاليا أن نؤكد أي لقاء أو مشاركة من جهتنا".وفي وقت سابق قال ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن روسيا تنتظر من واشنطن تأكيد مشاركة نظيره الأمريكي زلماي خليل زاد في لقاءات "الثلاثية الموسعة" (روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب باكستان) و"صيغة موسكو" حول أفغانستان التي ستجري في العاصمة الروسية يومي 19 و20 تشرين الاول.