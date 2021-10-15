عربي-دولي

الخارجية الأميركية ترفض تأكيد مشاركة واشنطن في لقاء حول أفغانستان في موسكو

Lebanon 24
15-10-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-875554-637699409663006672.jpg
Doc-P-875554-637699409663006672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفضت وزارة الخارجية الأمركية تأكيد مشاركة وفد من الولايات المتحدة في مشاورات "صيغة موسكو" حول أفغانستان والتي تستضيفها العاصمة الروسية في 20 من هذا الشهر.
 
وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، اليوم الجمعة: "هناك التقاء في المصالح بيننا وبين دول من قبيل روسيا عندما يدور الحديث عن أفغانستان. في الماضي كنا نجد صيغة الثلاثية الموسعة نافعة. لقد أخذنا الدورة المرتقبة في موسكو بعين الاعتبار لكن يتعذر علينا حاليا أن نؤكد أي لقاء أو مشاركة من جهتنا".

وفي وقت سابق قال ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن روسيا تنتظر من واشنطن تأكيد مشاركة نظيره الأمريكي زلماي خليل زاد  في لقاءات "الثلاثية الموسعة" (روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب باكستان) و"صيغة موسكو" حول أفغانستان التي ستجري في العاصمة الروسية يومي 19 و20 تشرين الاول. 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2021-10-16
00:15 | 2021-10-16
00:00 | 2021-10-16
16:41 | 2021-10-15
16:30 | 2021-10-15
16:14 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website