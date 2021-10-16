موسكو تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

دعت روسيا خلال اتصال الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط إلى تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اتصال الرباعية الدولية، اليوم الجمعة، أنه "جرى تبادل مفصل للآراء حول تطور الأوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأجمع المشاركون في المشاورات على أن الأوضاع في التسوية الشرق أوسطية تتطلب اهتماما من قبل المجتمع الدولي".وأضاف البيان أن الجانب الروسي أشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة والضفة الغربية وزيادة المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين بموازاة العمل بنشاط على إيجاد أفق للتسوية السياسية الثابتة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي".