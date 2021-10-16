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عربي-دولي
موسكو تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية
Lebanon 24
16-10-2021
|
01:30
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دعت روسيا خلال اتصال الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط إلى تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اتصال الرباعية الدولية، اليوم الجمعة، أنه "جرى تبادل مفصل للآراء حول تطور الأوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأجمع المشاركون في المشاورات على أن الأوضاع في التسوية الشرق أوسطية تتطلب اهتماما من قبل المجتمع الدولي".
وأضاف البيان أن الجانب الروسي أشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة والضفة الغربية وزيادة المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين بموازاة العمل بنشاط على إيجاد أفق للتسوية السياسية الثابتة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي".
وجرى التأكيد على أن "مجمل القضايا المتعلقة بالوضع النهائي يجب حلها عن طريق إقامة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين".
وشدد الاجتماع أيضا على أهمية عقد لقاء للجنة الرباعية على المستوى الوزاري، بما في ذلك على خلفية الذكرى الـ 30 لمؤتمر مدريد حول الشرق الأوسط.
وشارك في اتصال اللجنة الرباعية عن الجانب الروسي المبعوث الخاص لوزير الخارجية فلاديمير سافرونكوف، وعن الولايات المتحدة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، وعن الأمم المتحدة المنسق الخاص لشؤون الشرق الأوسط تور فينسلاند وعن الاتحاد الأوروبي المبعوث الخاص للتسوية في الشرق الأوسط سفين كوبمانس.
المصدر:
روسيا اليوم
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