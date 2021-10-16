"صدمة" في بريطانيا.. مسؤولو مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في موت نائب

أعلنت الشرطة البريطانية أن مسؤولي مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في مقتل النائب ديفيد أميس، عضو حزب المحافظين، في حادث طعن، الجمعة.وقال قائد شرطة إسكس بين - جوليان هارينغتون إن فرقته لم تتأكد بعد مما إذا كان حادث الطعن هجوما إرهابيا.وتم احتجاز رجل يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.وتوفى أميس متأثرا بإصابته في حادث الطعن الذي وقع خلال اجتماع مع ناخبين في كنيسة بشرق إنجلترا اليوم الجمعة.وكانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية ووسائل إعلام أخرى قالت إن أميس تعرض للهجوم خلال اجتماع دوري مع ناخبي دائرة كنيسة بلفيرس الميثودية في "لي أون سي"، وهي ضاحية ساحلية تقع شرقي لندن.يشار إلى أن أميس (69 عاما) عضو في البرلمان عن دائرة ساوث إند الغربية، التي تضم "لي أون سي"، منذ العام 1997. لكنه نال عضوية البرلمان بشكل عام منذ العام 1983.ردود الفعلوإلى هذا، عبر سياسيون من مختلف الأطياف السياسية عن صدمتهم إزاء التقارير الأولية عن حادث الطعن.وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه وأعضاء حكومته "أصيبوا بصدمة شديدة" إزاء الحادث.وأضاف "كان ديفيد رجلا يؤمن بشدة بهذا البلد ومستقبله، وفقدنا اليوم موظفا حكوميا رائعا وصديقا وزميلا محبوبا للغاية".وكتب زعيم حزب العمال كير ستارمر على "تويتر" قائلا "أنباء مروعة وصادمة للغاية".وقال رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، عضو حزب المحافظين، في تغريدة، إن "تقارير إخبارية مروعة ومقلقة للغاية قادمة من لي أون سي. صلواتي من أجل السير ديفيد أميس وأسرته".جدير بالذكر أن العنف ضد الساسة البريطانيين أمر نادر الحدوث، ولكن في يونيو 2016، تعرضت المشرعة عن حزب العمال جو كوكس للطعن وإطلاق النار عليها في دائرتها الانتخابية بشمال إنكلترا.ويتمتع المشرعون البريطانيون بالحماية من جانب الشرطة المسلحة عندما يكونون داخل البرلمان، لكنهم لا يتمتعون بهذه الحماية في دوائرهم الانتخابية.وكان أميس نشر مواعيد وأماكن اجتماعاته المفتوحة مع الناخبين على موقعه على الإنترنت.وتعرض مشرعان بريطانيان لهجوم هذا القرن خلال اجتماعات منتظمة يمكن فيها للناخبين تقديم مخاوفهم وشكاواهم.فأصيب المشرع العمالي ستيفن تيمز في حادث طعن ببطنه في مايو 2010 على يد طالبة اعتنقت التطرف من خلال خطب عبر الإنترنت لداعية مرتبط بتنظيم القاعدة.وعام 2000، تعرض النائب الليبرالي الديمقراطي نايجل جونز ومساعده أندرو بنينغتون لهجوم شنه رجل استخدم سيفا خلال اجتماع مشابه. وأسفر الهجوم، الذي وقع في شلتنهام بإنكلترا، عن مقتل بنينغتون وإصابة جونز.