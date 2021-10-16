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عربي-دولي
تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن استهداف المسجد في قندهار بأفغانستان
Lebanon 24
16-10-2021
|
03:30
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية يوم الجمعية، وخلف عشرات القتلى والجرحى.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير جاء في بيان نشره التنظيم مساء الجمعة.
وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد "بيبي فاطمة" المعروف أيضا بمسجد الإمام برقة، للشيعة بمدينة قندهار في جنوب أفغانستان، أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين بجروح.
وأعلنت حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان عن فتح تحقيق في الهجوم، متهمة تنظيم "داعش" بالوقوف وراءه.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من تفجير آخر تبناه "داعش"، استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد، وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.
المصدر: روسيا اليوم
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