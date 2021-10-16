موسكو: شراكة "أوكوس" تضع عقبات أمام الرقابة على الأسلحة

أكدت روسيا أن الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (أوكوس) تضع عقبات في مجال الرقابة على الأسلحة.وجاء هذا التأكيد خلال لقاء سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي مع السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت، يوم الجمعة.وقالت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب اللقاء، إن "الجانب الروسي أشار إلى أن العواقب المحتملة لتأسيس "أوكوس" لا تزال قيد الدراسة. والآن من الواضح أن التعاون ضمن هذا الإطار لن يساهم في تحقيق مهام تعزيز الأمن والاستقرار الدولي، وسيضع عقبات في مجال الرقابة على الأسلحة".