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الشرطة الأسترالية تصادر "شحنة قياسية "من الهيروين

Lebanon 24
16-10-2021 | 01:20
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أعلنت الشرطة الأسترالية السبت أنها ضبطت أكبر شحنة هيروين تم اكتشافها في البلاد حتي الآن وتقدر قيمتها بنحو 140 مليون دولار أسترالي (104 ملايين دولار) وأنها اعتقلت مواطنا ماليزيا بتهمة جلب هذه المخدرات.

وأضافت الشرطة في بيان أنه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلوغراما في حاوية شحن بحري من بلاط السيراميك أُرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن.

ووًجهت للرجل تهمة جلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للرقابة على الحدود. وقالت الشرطة إن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.
المصدر: الحرة
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