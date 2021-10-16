بلومبرغ: هل سترسي محادثات السعودية -ايران السلام في اليمن؟

يبدو أن اثنين من الخصوم اللدودين في الشرق الأوسط يحرزان تقدمًا مفاجئًا في إعادة بناء العلاقات. قد يساعد هذا الامر في إنهاء الحرب في اليمن، ويثبت أنه الخطوة الأكثر دراماتيكية في موجة خفض التصعيد في المنطقة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، في العام 2020، بدأت المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وإيران بهدوء بثلاثة اجتماعات غير رسمية، ولكن جوهرية، شارك فيها كبار مسؤولي الأمن والاستخبارات من الرياض وطهران. وبحسب ما ورد، عقدت جولة رابعة في 21 أيلول الفائت في مطار بغداد الدولي، حيث استضاف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني علي شمخاني، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير. بعد ذلك، اكدت المملكة العربية السعودية ، وهي الطرف الأكثر حذراً، بأن "المحادثات رسمية مباشرة".

وتضيف الوكالة" ان المفاوضات ركزت على إيجاد صيغة للرياض لإنهاء مشاركتها في حرب اليمن، التي تخاض إلى حد كبير بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليًا.تحتاج المملكة العربية السعودية إلى التزام الحوثيين بوقف الهجمات الصاروخية على المدن السعودية والغارات عبر الحدود. من جانبها، تمتعت إيران بإرباك السعوديين في صراع تعلق عليه أهمية استراتيجية محدودة، لكن لا يزال من الممكن أن تكون محرجة. بينما قد تتعهد إيران بالتزامات دبلوماسية، لا يزال يتعين عليها إثبات أن لها تأثيرًا حقيقيًا على الحوثيين، على الأقل بما يكفي لجعلهم يشاركون في محادثات السلام".

وبحسب الوكالة، "سيكون من الصعب التغلب على القيود والشكوك. ومع ذلك، فإن الجهود موضع ترحيب في موجة خفض التصعيد الإقليمية التي بدأت في صيف عام 2020. في الحقيقة، مشاركة بغداد رمزية. ويشجع العراق الحوار ليس فقط لتهدئة الجوار ولكن أيضًا لتأمين استقراره الداخلي".

عاملان مهمان للمساهمة في المحادثات: عمليا جميع القوى الإقليمية الكبرى، باستثناء محتمل لإسرائيل، مفرطة في التوسع والاستنزاف، وتجاوزت مواجهاتهم العسكرية مرحلة الذروة. الحرب في ليبيا في مأزق دموي. انتصار النظام في سوريا. هزيمة الدولة الإسلامية. في غضون ذلك، وصل العراق إلى مرحلة لا تختلف عن المرحلة اللبنانية، وهي مرحلة غير مستقرة لكن يمكن التنبؤ بها. في كل هذه الحالات وغيرها، ما من كثير يمكن لهذه الأطراف الخارجية الساعية إلى النفوذ الإقليمي أن تكتسبه، ولم يعد القتال عن طريق الوكلاء ذا منفعة استراتيجية لها".

أصبح الحلفاء الأميركيون، مثل المملكة العربية السعودية، يشككون بشكل متزايد في أن واشنطن ستدعم أمنهم في حالة نشوب صراع أوسع. وفي الوقت نفسه، عانى خصوم الولايات المتحدة مثل إيران من ضعف كبير، لا سيما من الأزمات الاقتصادية المستمرة، ووباء كورونا، فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

وتابعت"شجعت هذه الظروف على التواصل الدبلوماسي بين القوى الإقليمية. وتزامنت الاختراقات التي يمكن التنبؤ بها مثل اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل، من ناحية، والإمارات العربية المتحدة وثلاث دول عربية أخرى، من ناحية أخرى، مع اختراقات مفاجئة حقًا مثل ذوبان الجليد بين مصر وتركيا وبين الإمارات العربية المتحدة وقطر. الآن، حتى المحادثات السعودية الإيرانية، التي لم يكن من الممكن تصورها قبل عامين، أصبحت قابلة للحدوث".

وتابعت "يبقى أن نرى ما إذا كانت المفاوضات ستساعد حقًا في إنهاء الحرب في اليمن أم ستؤدي إلى استعادة العلاقات السعودية الإيرانية، التي قطعت على إثر خلافات عميقة في كانون الثاني 2016. لكن "درجات الحرارة" آخذة في البرودة بالفعل، وعلى الأخص بين المجموعات الموالية لإيران في العراق. كما قامت وسائل الإعلام الإقليمية من كلا الجانبين بتعديل الطريقة التي يميزان بها بعضهما البعض".

وختمت " بلومبرغ "إذا أدى كل هذا الحديث إلى تقارب حقيقي، وإن كان محدودًا، بين طهران والرياض، فسيكون ذلك خبرًا رائعًا لجزء مضطرب من العالم".