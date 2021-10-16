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3 قتلى بزلزال متوسط هزّ جزيرة بالي الإندونيسية

Lebanon 24
16-10-2021 | 04:02
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قتل 3 أشخاص في زلزال متوسط الشدة ضرب جزيرة بالي الإندونيسية، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا.

وقالت الوكالة إن زلزالاً بلغت قوته 4.8 درجة هز جزيرة بالي صباح اليوم السبت وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن الزلزال أثر على منطقتي كارانجاسم وبانجلي في الجانب الشرقي من الجزيرة السياحية، مضيفة أن عمليات البحث انتهت لكن السلطات تواصل مراقبة الوضع.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال أحدث انهياراً أرضياً أودى بحياة اثنين، في حين لقي شخص ثالث مصرعه بسبب الحطام المتساقط، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع قبالة ساحل "بانجار وانجسيان" على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لا توجد أضرار كبيرة في بقية أنحاء الجزيرة. ومع هذا، فقد شعر السكان في جزيرة لومبوك المجاورة بالزلزال.

يشار إلى أن بالي أعادت فتح أبوابها أمام السائحين، يوم الخميس الماضي بعد تطبيق قيود على مدى 18 شهرا لمكافحة جائحة كوفيد-19، لكن من المتوقع بدء وصولهم في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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