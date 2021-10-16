بايدن: يجب محاكمة من يرفضون الإدلاء بشهادتهم في تحقيق اقتحام الكونغرس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يتعين على وزارة العدل محاكمة الأشخاص الذين استدعتهم لجنة في الكونغرس للتحقيق في هجوم السادس من كانون الثاني على مبنى الكونغرس، لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.وأضاف بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأميركي: "أتعشم أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم".وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تحاكم أولئك الذين يرفضون أوامر الاستدعاء، قال بايدن: "نعم".ويوم الخميس، قالت اللجنة إنها ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.يشار إلى أنه في 6 كانون الثاني 2021 اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، وذلك في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.