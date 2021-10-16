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عربي-دولي
تقرير: الجيش التركي يستعدّ لعملية عسكرية جديدة داخل سوريا
Lebanon 24
16-10-2021
|
05:16
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يبدو أن تركيا بدأت الاستعدادات الفعلية لشن عمل عسكري جديد داخل الأراضي السورية، لكن التوقيت وطبيعة هذا العمل وحدوده ما زال غير محدد.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين تركيين أن بلديهما تستعد لعمل عسكري ضد جماعة كردية في شمال سوريا، غير أنهما أكدا أن هذا العمل متوقف على فشل المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا حول هذا الشأن.
وفيما لم تتضح طبيعة العمل العسكري الذي يمكن أن تقوم به تركيا، أكد المسؤولان أن الجيش ووكالة المخابرات الوطنية "إم آي تي" يجرون استعداداتهم له، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع دول بعينها قبل البدء، خاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان جنديان قد قتلا وأصيب 5 آخرون، مساء أمس الجمعة، في انفجار استهدف رتلاً عسكرياً تركياً على أوتوستراد معرة مصرين في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا.
وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك: "وقعت مساء الجمعة سلسلة انفجارات على أوتوستراد معرة مصرين استهدفت رتلا عسكريا تركيا أثناء دخوله محافظة إدلب".
و
وقعت عدة استهدافات للقوات التركية من قبل عناصر كردية، منها ما قامت به منظمة "سرايا أبو بكر" الإرهابية المتطرفة في محافظة إدلب، حيث قتلت وجرحت عددا من الجنود الأتراك، ومنها مقتل عنصرين من الشرطة التركية، في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، خلال تشرين الأول الجاري، وهو ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "القشة الأخيرة"، متوعدا بالرد المناسب.
يشار إلى أن القوات التركية كانت قد شنت ثلاث عمليات توغل في السنوات الخمس الماضية، واستولت على مئات الكيلومترات من الشريط الحدودي ودفعت نحو 30 كيلومترا في شمال سوريا.
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