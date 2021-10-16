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عربي-دولي
تقارير أميركية: الولايات المتحدة خائفة من نشوب "حرب بالخطأ" مع الصين
Lebanon 24
16-10-2021
|
10:30
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن التوتر الحالي بين الصين وتايوان، تسبب في جدل كبير داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث يرى المسؤولون أنه يجب الرد بشكل حازم وسريع على الصين، مع تجنب أي تصعيد قد يشعل حربا عن طريق الخطأ.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن تصاعد التوترات بين الصين وتايوان مؤخرا، فاجأ المسؤولين الأميركيين، خصوصاً بعدما كثفت القوات الصينية بشكل كبير توغلاتها فوق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، خلال هذا الشهر.
ولفتت إلى أن إدارة بايدن ناقشت مع مسؤولين في تايوان، إمكانية تسريع تسليم مقاتلات "إف-16" الأميركية لتايبيه، التي تم الاتفاق عليها في آب 2020، بمجموع 66 مقاتلة بقيمة 62 مليار دولار.
وتأمل تايوان في تسريع وقت تسليم المقاتلات، بسبب ما تعتبره "تهديدا صينيا وشيكا لغزوها".
وكان وزير الدفاع التايواني قد قال الأسبوع الماضي إن الصين ستكون قادرة على القيام بغزو "شامل" لبلاده بحلول عام 2025، وذلك تعليقا على قامت به الصين وعلى مدار 4 أيام متتالية بعمليات اختراق بأعداد من طائرات قواتها الجوية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية بدءا من الأول من تشرين الأول الجاري، وهو جزء من نمط تعتبره تايوان تصعيدا للتحرش العسكري من قبل بكين.
وقالت الصين إن تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان تستهدف القوات التي تسعى لاستقلال الجزيرة الرسمي عن الصين، وإنها "مجرد" خطوة لحماية السلام والاستقرار.
ودخل البيت الأبيض على خط الأزمة وأعلن أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "صلب كالصخر"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل دعم تايوان في الدفاع عن نفسها.
يذكر أن الصين تعتبر تايوان إقليما منشقا عنها، بينما ترى تايوان نفسها دولة ذات سيادة، وتشتكي تايوان منذ أكثر من عام من تحليق الطائرات العسكرية الصينية المتكرر قرب الجزيرة، وهو تحليق تقول الحكومة الصينية إنه يهدف إلى حماية سيادتها والتصدي "للتآمر" بين تايوان والولايات المتحدة.
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