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زلزالٌ يضرب غرب تركيا

Lebanon 24
16-10-2021 | 05:28
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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، بغرب تركيا.

وأوضح بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني أن "الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء داتشا بالولاية المذكورة في تمام الساعة 02.25 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 37 كم تحت سطح البحر".

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي كان على بعد زهاء 203 كم عن مركز القضاء المذكور.
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