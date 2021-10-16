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عربي-دولي
اجتماع روسي أميركي إسرائيلي حول سوريا وإيران
Lebanon 24
16-10-2021
|
11:30
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صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، بأن تل أبيب اتفقت مع روسيا والولايات المتحدة على عقد لقاء على مستوى رؤساء مجالس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا وإيران.
وقال السفير الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد".
وأضاف: "آمل بأن يأتي رئيس وزرائنا الآن ويكون قادرا في النهاية على اتخاذ القرار. في هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق وفهم على أن هذا سيتم، ولكن متى بالضبط - لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وستشمل المواضيع سوريا وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال في وقت سابق، إن إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة تدرس إمكانية استئناف المشاورات الثلاثية على مستوى رؤساء مجالس الأمن، وقد يعقد الاجتماع المقبل في تشرين الأول الجاري.
وأعلنت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيتوجه إلى سوتشي في 22 تشرين الأول الجاري في زيارة عمل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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