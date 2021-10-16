عربي-دولي

4 دبابات غيّرت التاريخ.. ما هي؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-875731-637699891756259074.jpg
Doc-P-875731-637699891756259074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت بعض الدبابات التاريخ، ليس بسبب خصائصها، ولكن بسبب ما ترمز إليه. ومع هذا، لا يهم ما إذا كانت أفضل الدبابات وفقًا للمعايير الذاتية التي تحدد كلمة "الأفضل"، لكنّ النقطة المهمة هي أن بعض الدبابات مرتبطة دائماً بصراعات معينة وستبقى في الذاكرة التاريخية.

ونشرت مجلة "ناتشونال إنترست" تقريراً عن 4 دبابات غيرت التاريخ وهي على النحو التالي:

الدبابة البريطانية Mark IV

ترمز Mark IV إلى اختراق تقني من شأنه الخروج من مأزق من خلال تدمير رشاشات العدو واختراق الأسلاك الشائكة.

الدبابة الألمانية  Mark II

كانت المركبة القتالية Mark II عادة في طليعة هجمات الدبابات النازية خلال الحرب العالمية الثانية. تزن هذه الدبابة 10 أطنان فقط ومدفع 20 ملم، وكانت أضعف وأصغر من بعض الدبابات، لكن كان لديها ميزة مهمة واحدة، إذ يتكون طاقمها من شخصين - القائد والمدفعي، بينما في الدبابات الفرنسية، كان على القائد التحكم في الدبابة وإطلاق النار من المدفع في وقت واحد. والأهم من ذلك هو أن الدبابات الألمانية كان لديها أجهزة راديو، بينما لم يكن لدى الفرنسيين (والسوفييت) الأمر نفسه.

الدبابة السوفيتية تي-34

تتميز دبابة تي-34 التي يبلغ وزنها 26 طنًا بدروع سميكة ذات زاوية ترتد منها القذائف؛ مدفع عيار 76.2 قوي ملم. ومع هذا، تأتي الدبابة مع محرك ديزل يسمح لها بالتحرك بسرعة تقارب 50 كيلومترًا في الساعة، والمناورة في الوحل وعدم التعثر.

الدبابة الأميركية M4 شيرمان

كانت M4 الأميركية طويلة جداً، وكان مدفعها جيداً عندما بدأت في العمل في عام 1942، لكن في نهاية الحرب العالمية الثانية كانت أدنى من الدبابات الألمانية. ومع ذلك، تبين أن هذه الدبابة موثوقة تمامًا، كانت تتمتع بقوة نيران جيدة وحماية دروع.
 
(سبوتنيك - ناشيونال إنترست)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2021-10-16
16:53 | 2021-10-16
16:46 | 2021-10-16
16:12 | 2021-10-16
15:42 | 2021-10-16
15:34 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website