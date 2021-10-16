عربي-دولي

استغلت نفوذها للتأثير على الانتخابات.. مساعدة جو بايدن تحت المجهر!

Lebanon 24
16-10-2021 | 12:30
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دعت منظمة لمراقبة الأخلاقيات لإجراء تحقيق فيما إذا كانت سكرتيرة البيت الأبيض جينيفر بساكي قد انتهكت القانون بإبداء التأييد من منصة البيت الأبيض لمرشح ديمقراطي لمنصب حاكم فرجينيا.

وقالت المنظمة غير الربحية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، إنها تقدمت بشكوى إلى مكتب المستشار الخاص تطلب منه التحقيق فيما إذا كانت بساكي قد انتهكت ما يعرف باسم "قانون هاتش"، من خلال الدعوة لانتخاب المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف.

وأشارت المنظمة إلى أنه يبدو أن بساكي استخدمت سلطتها الرسمية أو نفوذها للتأثير على نتائج الانتخابات.

ويواجه ماكوليف، الذي شغل منصب حاكم ولاية فرجينيا من 2014 إلى 2018 ، الجمهوري جلين يونجكين في انتخابات الثاني من نوفمبر. وتظهر استطلاعات الرأي أنها منافسة متقاربة.

ويحد قانون هاتش، الصادر عام 1939، من أنشطة الحملات السياسية للموظفين الاتحاديين، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس.

وقالت بساكي خلال إفادة إعلامية يوم الخميس: "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الحاكم السابق ماكوليف، ونحن نؤمن بالأجندة التي يمثلها".
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