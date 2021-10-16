عربي-دولي

مسؤول إيراني: نرغب بعلاقات ودية مع مصر والمغرب

Lebanon 24
16-10-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-875735-637699904982880381.jpg
Doc-P-875735-637699904982880381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن تحسن علاقات طهران مع السعودية في المسقبل، سينعكس إيجاباً على علاقاتنا مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا.

وأوضح مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أنّ "بعض دول المنطقة كمصر والسودان والمغرب وغيرها قطعت علاقاتها مع إيران، بعد القطيعة التي حصلت بين الأخيرة وبين السعودية".
 
وأضاف: "علاقتنا مع مصر ستتحسن قطعا في حال نجحت مباحثاتنا مع السعودية .. نحن نبذل المساعي لتحسن العلاقة مع القاهرة كما نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب التي بادرت بقطع العلاقة معنا لأسباب لا أساس لها من الصحة".

وتحدثت تقارير عن وجود بوادر في تحسن العلاقات بين السعودية وإيران المقطوعة منذ أكثر من 5 سنوات، لكن تطبيع العلاقات يحتاج إلى مزيد من العمل لتخفيف التوترات.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:19 | 2021-10-16
15:08 | 2021-10-16
15:00 | 2021-10-16
14:30 | 2021-10-16
13:30 | 2021-10-16
13:28 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website