عربي-دولي

بريطانيا تراجع إجراءات حماية أعضاء البرلمان بعد مقتل أحد النواب

Lebanon 24
16-10-2021 | 13:30
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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنها بصدد مراجعة كل الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية نواب البرلمان، وذلك عقب حادث مقتل النائب ديفيد أميس خلال اجتماع مع أعضاء دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس أمس.

وقالت باتيل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه "من واجبنا الدفاع عن كل نواب البرلمان وحمايتهم، ونريد أن يكون لدينا مجتمع مفتوح".

وأضافت: "نحن نستفيد من الدروس، ونراجع الآن كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية نوابنا، حتى نؤمن سلامة وأمن 600 نائب أينما حلوا".

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أن مقتل النائب ديفيد أميس كان "عملا إرهابيا".

وقتل أميس بعد تلقيه عدة طعنات على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، ترجح الشرطة وجود "دوافع إسلامية" خلف الحادث.

وأكدت الشرطة أنها قبضت على مشتبه به، كما عثرت على سكين، وأنها لا تبحث عن شخص آخر في ما يتعلق بالحادث.

ومع هذا، تُرجح شرطة لندن أن المشتبه نفذ الهجوم وحده، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث.
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