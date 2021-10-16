عربي-دولي

إيران..الحكم بالسجن على حاكم البنك المركزي السابق ومسؤولين آخرين

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:30
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أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، ذبيح الله خدائيان، عن صدورأحكام بحق مسؤولين سابقين في البنك متهمين بالإخلال في أسواق العملة الصعبة والتسبب باضطراب الأجواء الاقتصادية.

وصدرت أحكام بالسجن على كل من ولي الله سيف، حاكم البنك المركزي في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، بـ10 سنوات، ونائبه، أحمد عراقجي، بـ8 سنوات، إلى جانب 8 أخرين من مسؤولي البنك المركزي، لسوء إدارة أسواق العملة الصعبة واستغلال المناصب الحكومية، وتهم اقتصادية أخرى.
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