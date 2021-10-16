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عربي-دولي
طهران تعلن "إحباط هجوم" على ناقلة نفط في خليج عدن
Lebanon 24
16-10-2021
|
09:32
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تصدت القوات البحرية الإيرانية، السبت، لمجموعة من القراصنة هاجمت ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، بحسب ما نقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن قراصنة في خمسة زوارق سريعة هاجموا الناقلة، لكنهم فروا بعد تعرضهم لنيران كثيفة من البحرية الإيرانية.
ووسعت البحرية الإيرانية نفوذها في السنوات الأخيرة، وأرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن لحماية سفنها من هجمات القراصنة الصوماليين.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط والغاز بإيران في 2018 لحرمانها من مصدرها الرئيسي للإيرادات وسط خلاف على أنشطتها النووية.
وأعاقت هذه الخطوات صادرات الخام لكنها لم تؤثر على مبيعات الوقود والبتروكيماويات التي يصعب تعقبها.
ويمكن التعرف على النفط الإيراني من خلال درجته وخصائصه الأخرى، كما يمكن تعقب ناقلات النفط الكبيرة عبر الأقمار الصناعية، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
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