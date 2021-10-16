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غوتيريش يدعو الأطراف في إفريقيا الوسطى للالتزام بوقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-10-2021 | 15:19
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف في جمهورية إفريقيا الوسطى للالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس البلاد فوستين آركانج تواديرا.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش دعا أيضا إلى استئناف تنفيذ الاتفاق السياسي حول السلام الذي تم عقده في عام 2019.

وقال دوجاريك إن "الأمين العام يناشد جميع الأطراف للتعامل البناء في إطار الحوار السياسي الشامل".

يذكر أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا أعلن يوم الجمعة عن وقف كافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليلة 15 تشرين الأول، وذلك على خلفية استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة وجماعات المتمردين.
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