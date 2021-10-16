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باكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

Lebanon 24
16-10-2021 | 16:53
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أرسلت باكستان 16 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات أساسية إلى مسؤولي حركة "طالبان" في أفغانستان.

وقام السفير الباكستاني في كابل منصور أحمد خان بتسليم شحنة طوارئ إلى وزير اللاجئين في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني.

وكتب أحمد خان في حسابه على "تويتر": "16 سيارة مليئة بالمساعدات الإنسانية محملة بالمواد الغذائية وغيرها وتم تسليمها إلى وزير اللاجئين لمساعدة الفقراء والمحتاجين في أفغانستان".
 
 
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