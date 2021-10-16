عربي-دولي

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يصل إلى سوريا

Lebanon 24
16-10-2021 | 15:42
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أعلن مصدر في السفارة الروسية في دمشق، أن نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، سيصل إلى سوريا اليوم، في زيارة من المقرر أن تستمر ليومين يلتقي فيها عددا من المسؤولين هناك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يصل إلى دمشق اليوم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين"، موضحا أن "زيارة فيرشينين إلى سوريا تستمر ليومين يلتقي فيها عددا من المسؤولين السوريين."
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعرب سابقا عن امتنانه لروسيا على مساعدتها بلاده في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وتقديم مساعدات أخرى، بما في ذلك إمدادات للمواد الغذائية وغيرها.
وفي الشهر الماضي، عُقِدت في موسكو قمة سورية - روسية بين الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين، جرى خلالها التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، والإجراءات المتخذة لتوسيعه وتطويره تحقيقاً للمصالح المشتركة.

وأعلن الرئيس بوتين خلال استقباله الرئيس السوري في الكرملين، أن القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة في سوريا تقف عائقا أمام توحيد البلاد. وقال إن "البؤر الإرهابية لا تزال توجد على جزء من الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن الجيشين الروسي والسوري قد أسهما في حماية البشرية من شر الإرهاب، وفق تعبيره.
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