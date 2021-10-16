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البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية

Lebanon 24
16-10-2021 | 16:46
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دعا البرلمان العربي، السبت، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على "الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى" الفلسطينيين، خاصة المضربين عن الطعام.

وشدد البرلمان العربي في بيان على ضرورة التحقيق في احتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامين القتلى الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، باعتباره "عملا غير مشروع إنسانيا وقانونيا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما تزال إسرائيل تحتجز 68 جثمانا منذ عام 2016، و254 بمقابر الأرقام الجماعي".

وطالب برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة إلى "عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإزالة أي عقبات تضعها تل حكومة تل أبيب أمامها".

كما شدد البرلمان العربي على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، معتبرا أنه "أضر بالقضية الفلسطينية".

وجدد البرلمان العربي مطالبة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كونه "يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 ورفع الحصار عن قطاع غزة والبدء في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".
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