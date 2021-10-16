23
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية
Lebanon 24
16-10-2021
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا البرلمان العربي، السبت، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على "الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى" الفلسطينيين، خاصة المضربين عن الطعام.
وشدد البرلمان العربي في بيان على ضرورة التحقيق في احتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامين القتلى الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، باعتباره "عملا غير مشروع إنسانيا وقانونيا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما تزال إسرائيل تحتجز 68 جثمانا منذ عام 2016، و254 بمقابر الأرقام الجماعي".
وطالب برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة إلى "عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإزالة أي عقبات تضعها تل حكومة تل أبيب أمامها".
كما شدد البرلمان العربي على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، معتبرا أنه "أضر بالقضية الفلسطينية".
وجدد البرلمان العربي مطالبة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كونه "يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 ورفع الحصار عن قطاع غزة والبدء في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".
تابع
الأكثر قراءة
منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان.. أمطار ورياح باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان.. أمطار ورياح باردة في هذا الموعد
01:27 | 2021-10-16
16/10/2021 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
13:36 | 2021-10-16
16/10/2021 01:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
Lebanon 24
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
02:00 | 2021-10-16
16/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة مفاجئة لـ "حزب الله" للاحداث: باعونا لاميركا لاسقاط عقوبات باسيل
Lebanon 24
قراءة مفاجئة لـ "حزب الله" للاحداث: باعونا لاميركا لاسقاط عقوبات باسيل
23:22 | 2021-10-15
15/10/2021 11:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"انخفاض طفيف للدولار"... كيف افتتح صباحاً؟
Lebanon 24
"انخفاض طفيف للدولار"... كيف افتتح صباحاً؟
01:52 | 2021-10-16
16/10/2021 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2021-10-16
ماذا قال أردوغان عن علاقة تركيا بالحكومة الألمانية الجديدة؟
16:53 | 2021-10-16
باكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان
16:12 | 2021-10-16
سقوط قتلى وجرحى بهجوم مسلح في ولاية تكساس الأميركية
16:00 | 2021-10-16
4 دبابات غيّرت التاريخ.. ما هي؟
15:42 | 2021-10-16
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يصل إلى سوريا
15:34 | 2021-10-16
الجيش الإيراني: نقف بقوة أمام أي عدو ونمرغ أنفه بالتراب
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
17/10/2021 03:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
17/10/2021 03:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
17/10/2021 03:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact