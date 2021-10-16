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كلينتون يبقى في المستشفى رغم تحسن حالته الصحية

Lebanon 24
16-10-2021 | 23:34
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أكد المتحدث باسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أنه سيبقى الليلة في المستشفى في ولاية كاليفورنيا، لكن حالته الصحية تتحسن بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.

وقال المتحدث أنخيل أورينيا إن الرئيس الأسبق يحقق "تقدما ممتازا" وسيخرج من المستشفى يوم الأحد.

وأضاف أن كلينتون "بمعنويات عالية وكان يقضي وقتا مع عائلته والتقى أصدقاء وتابع مباريات كرة القدم الطلابية".

وزارت هيلاري كلينتون زوجها في المستشفى يوم السبت.

ودخل بيل كلينتون البالغ 75 عاما من العمر، المستشفى بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء بعد شعوره بالإرهاق.

المصدر: روسيا اليوم
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