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خطف نحو 15 مبشرا أميركيا على يد عصابة في هايتي

Lebanon 24
17-10-2021 | 00:00
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أكد مصدر أمني هايتي لوكالة "فرانس برس" أن عصابة خطفت نحو 15 مبشرا أميركيا ظهر السبت في شرق بور او برنس.

وقال المصدر إن ما بين 15 و17 مبشرا، بينهم أطفال، باتوا في أيدي العصابة المسلحة التي تضاعف منذ أشهر عمليات الخطف والسرقات في المنطقة الواقعة بين العاصمة الهايتية والحدود مع جمهورية الدومينيكان. 

ولم يحدد المصدر ما إذا كانت العصابة قد طلبت فدية.
المصدر: الحرة
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