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ضبط أكبر شحنة هيروين في تاريخ استراليا

Lebanon 24
17-10-2021 | 00:30
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أعلنت أستراليا أكبر عملية ضبط هيروين لها على الإطلاق، حيث صادرت 450 كيلوغراماً من المخدر.

وقالت كريسي باريت، قائدة الشرطة البارزة، إنه كان من الممكن تقسيمها إلى ملايين من الجرعات الفردية، مضيفة أن العملية أنقذت 225 شخصا.

وقالت باريت للصحفيين في ملبورن "نعلم أنه مع كل كيلوغرامين من الهيروين يتم تداولها تقريبا، سنفقد حياة واحدة".

وكانت المخدرات مخبأة حاوية بلاط، حيث ألقت السلطات القبض على رجل من ماليزيا حاول تهريب الشحنة إلى أستراليا في وقت سابق من هذا الشهر.
 
المصدر: أخبار الآن
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