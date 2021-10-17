عربي-دولي

بعد تصوير أول فيلم بالفضاء... طاقم روسي يهبط بسلام في كازاخستان

Lebanon 24
17-10-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-875918-637700576810787912.jpg
Doc-P-875918-637700576810787912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجح الطاقم السينمائي الروسي،  بالهبوط على الأرض في كازاخستان، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء، في مهمة استغرقت 12 يوما.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية، أن أفراد الطاقم السينمائي، الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو وكذلك رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي بصحة جيدة.
 
 
وانطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-18" الروسية، التي تحمل طاقما سينمائيا روسيا، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، من محطة الفضاء الدولية في طريقها للعودة إلى الأرض.
 
وأظهر بث مباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" انطلاق سفينة الفضاء التي تحمل المخرج كليم شبينكو، والممثلة يوليا بيريسيلد، من محطة الفضاء الدولية للعودة إلى الأرض.

وفي 5 تشرين الأول الجاري، وصل طاقم تصوير أول فيلم سينمائي روسي إلى المحطة الفضائية الدولية، لتصوير مشاهد من فيلم "التحدي" الذي يروي قصة طبيبة تقوم بدورها الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، تم استدعاؤها للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-10-17
05:00 | 2021-10-17
04:30 | 2021-10-17
04:00 | 2021-10-17
03:30 | 2021-10-17
03:00 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website