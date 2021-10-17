شاهد.. أول صلاة في الحرم المكي من "دون تباعد" (فيديو)

استوا.. اعتدلوا..
أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/JFNNMUhViM
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
استوا.. اعتدلوا..
أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/JFNNMUhViM
"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا"
المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في #المسجد_الحرام.#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/RRMaD8P7Fy
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا"
المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في #المسجد_الحرام.#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/RRMaD8P7Fy