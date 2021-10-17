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عربي-دولي
كوريا الشمالية تتصدّر مباحثات مسؤولي استخبارات واشنطن وسيول وطوكيو
Lebanon 24
17-10-2021
|
05:30
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يجتمع رؤساء استخبارات كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مطلع الأسبوع المقبل، في سيول، لإجراء محادثات مغلقة بشأن كوريا الشمالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي، لم تسمه، السبت، أن رئيس الاستخبارات الكوري الجنوبي بارك جي وون، سيبحث مع نظيريه الأميركي أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية، والياباني هيرواكي تاكيزاوا، خلال رحلتهم إلى سيول الأسبوع المقبل، جملة من القضايا من بينها ملف كوريا الشمالية.
ويعد الاجتماع بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، هو الأول من نوعه منذ أيار الماضي، إذ من المتوقع أن تركز المحادثات على "القضايا المحيطة بكوريا الشمالية، في ضوء اقتراح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، بإعلان إنهاء الحرب الكورية رسمياً، والضغط من قبل سيول وواشنطن لإعادة بيونغ يانغ إلى الحوار.
وقد يناقش بارك وهاينز وتاكيزاوا أيضاً "تعزيز تعاونهم الاستخباراتي الثلاثي في عهد رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا"، بحسب المصدر.
بيونغ يانغ تتحدى
وفي آب الماضي، ذكر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز، أن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها للصواريخ النووية والبالستية خلال النصف الأول من العام الجاري، في انتهاك للعقوبات الدولية، وذلك رغم الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً في البلاد.
كذلك، أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن كوريا الشمالية "لا تزال قادرة على إيجاد طرق جديدة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة"، والمعروفة باسم "استراتيجية الضغط الأقصى"، من خلال سرقة العملات المشفرة وعمليات السطو السيبرانية المربحة.
وقالت الصحيفة إن الخبراء يرون أن العقوبات ستؤدي في النهاية إلى مزيد من الضرر؛ لأنها تزيد من عزلة "الدولة السرية"، وأكدوا أن هناك مؤشرات واضحة على أن "مخزونات كوريا الشمالية من الأسلحة النووية والكيميائية لم تتقلص نتيجة العقوبات".
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