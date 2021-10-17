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عربي-دولي
مقاتلة روسية تعترض قاذفة أميركية فوق بحر اليابان
Lebanon 24
17-10-2021
|
06:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة من "MiG-31" تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت قاذفة أمريكية من نوع "B-1B" فوق بحر اليابان، ولم تسمح لها بانتهاك الحدود الروسية.
ووفقا للمركز الروسي لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، فقد رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية هدفا جويا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، وقد حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B".
وقال المركز الروسي في بيان اليوم إنه "للتعرف على الهدف الجوي ومنعه من خرق حدود دولة روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز ميغ 31 من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد استدعت، يوم الجمعة الماضي، الملحق العسكري الأميركي بموسكو على خلفية "التحركات غير المهنية" للمدمرة الأميركية "Chafee"، التي حاولت خرق الحدود البحرية لروسيا.
وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة، أعلنت روسيا أن قواتها تصدت لمحاولة مدمرة أميركية خرق المياه الإقليمية للبلاد في بحر اليابان قرب ميناء فلاديفوستوك.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن المدمرة "Chafee" التابعة للبحرية الأميركية التي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريباً بعد ظهر يوم الجمعة، من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.
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