25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات.. استنفار أمني في بغداد
Lebanon 24
17-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتزامن مع رفض بعض القوى السياسية نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات.
ويخشى مراقبون من أن تشهد مدن العراق احتجاجات قد تؤججها القوى الرافضة للخريطة السياسية الجديدة للبرلمان.
وأوضح المراقبون أن "إعلان مفوضية الانتخابات السبت النتائج النهائية فهذا يعني قانونا أن الطعون والاعتراضات تقدم إلى المفوضية بدء من الأحد لمدة 3 أيام".
ومع هذا، فقد لفت المراقبون إلى أن "بعد هذه المدة ستنظر المفوضية بالأمر وبعدها يتم إرسال النتائج أي بعد انتهاء فترة النظر بالطعون إلى المحكمة المختصة لتصادق عليها بشكل نهائي".
وبعد مرور أسبوع على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، أعلنت المفوضية العامة للانتخابات نسبة المشاركة، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات منذ عام 2003، في وقت اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن كلته هي الأكبر في البرلمان.
وذكرت مفوضية الانتخابات العراقية في ساعة متأخرة السبت أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان بلغت 43 بالمئة، وذلك في زيادة طفيفة عن النتائج الأولية، لكنها أقل من الانتخابات الأخيرة الذي أجريت عام 2018.
النسبة الأدنى
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في نتائج أولية أن نسبة المشاركة 41 بالمئة.
وكانت نسبة التصويت في انتخابات عام 2018 بلغت 44.5 بالمئة، بينما كانت نسبة المشاركة في أول انتخابات شهدها العراق بعد زوال النظام السابق عام 2005 نحو 62.4 بالمئة.
وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الـ10 من أكتوبر الجاري شهدت أدنى مشاركة على الإطلاق.
ويقول مراقبون إن انخفاض نسبة المشاركة دليل على الرفض الشعبي للطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ 18 عاما، وتحاصرها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
وتتسم نسبة المشاركة بأهمية كبرى نظرا لأنها تظهر مدى ثقة الناخبين بالنظام السياسي.
وتفيد مفوضية الانتخابات في العراق بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329، وفق "رويترز".
الصدر فائز ولكن
وحازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن أقرب منافسيها كتلة "تقدم" التي حصلت على 37 مقعدا.
وبعيد إعلان النتائج، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بيانا أكد فيه "تبين لنا أن (الكتلة الصدرية) هي (الكتلة الأكبر) انتخابيا وشعبيا".
وأضاف: "سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح، ووفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية".
وتابع: "لا فرق بين شيعي أو سني أو مسيحي أو صائبي أو كردي أو تركماني أو فيلي أو شبكي أو إيزيدي .. إلا بالصلاح والعطاء والتفاني وحب الوطن".
ومع هذا، قال الصدر أن أولوية الحكومة المقبلة هي كشف الفساد ودعم الإصلاح.
الحاجة إلى تحالفات
وتقول وكالة "فرانس برس" إنه على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أنه لا يزال عليه التوافق مع قوى أخرى مثل الحشد الشعبي رغم تراجع أدائها الانتخابي.
وقالت إن استحواذ الصدر على منصب رئيس الوزراء لا يزال أمر مستبعدا.
ويشرح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني ريناد منصور لوكالة فرانس برس أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات. لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، موضحاً أنه "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".
وأجريت الانتخابات مبكراً عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في عام 2019 وأطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.
تابع
الأكثر قراءة
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ صيدا.. ماذا يحصل؟
13:36 | 2021-10-16
16/10/2021 01:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية
14:00 | 2021-10-16
16/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق خطيرة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هذا ما قاله وزير الدفاع
Lebanon 24
حقائق خطيرة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هذا ما قاله وزير الدفاع
12:55 | 2021-10-16
16/10/2021 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف البنزين والمازوت.. هل من أزمة جديدة؟
Lebanon 24
جديد ملف البنزين والمازوت.. هل من أزمة جديدة؟
11:35 | 2021-10-16
16/10/2021 11:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
14:27 | 2021-10-16
16/10/2021 02:27:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-10-17
الصحة الإيرانية: واردات البلاد من لقاحات كورونا تتجاوز 100 مليون جرعة
08:00 | 2021-10-17
بعد توقف 4 أشهر.. تأكيد إيراني بشأن موعد استئناف المفاوضات النووية
07:30 | 2021-10-17
"طالبان" تؤكد رغبتها في علاقة مع أميركا.. وماذا عن موقفها من "داعش"؟
07:00 | 2021-10-17
سوريا.. اغتيال مسؤول الجولان في الحكومة برصاص إسرائيلي
06:30 | 2021-10-17
طلبٌ إيراني من أميركا.. ما هو؟
06:00 | 2021-10-17
مقاتلة روسية تعترض قاذفة أميركية فوق بحر اليابان
فيديو
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-17
17/10/2021 15:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
17/10/2021 15:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
17/10/2021 15:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact