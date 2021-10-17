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عربي-دولي
الصحة الإيرانية: واردات البلاد من لقاحات كورونا تتجاوز 100 مليون جرعة
Lebanon 24
17-10-2021
|
08:30
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه بوصول شحنة تحتوي على مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" أمس السبت إلى طهران بلغ إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا المستوردة الـ 100 مليون جرعة.
وقال مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران: "مع وصول الشحنة 68 من اللقاحات إلى البلاد، تجاوزت اللقاحات المستوردة من مصادر أجنبية 100 مليون جرعة".
وأوضحت أن بولندا تبرعت بالشحنة الأخيرة المكونة من مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ووصلت البلاد الليلة الماضية السبت، على متن رحلة لشركة "لوفتهانزا".
ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أنه بحلول بداية نوفمبر، سيتجاوز عدد اللقاحات التي تصل البلاد الـ 150 مليون جرعة.
وفي هذا السياق استوردت جمعية الهلال الأحمر الايراني، الأحد الماضي، الشحنة السابعة والعشرين من اللقاح المضاد لكورونا والتي تحتوي على 6 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" وسلمتها إلى وزارة الصحة في مطار الإمام الخميني.
وصرح رئيس جمعية الهلال الأحمر، كريم همتي، على هامش وصول هذا الشحنة، بأن الأمر الذي صدر بشأن استمرار استيراد اللقاحات جاء نتيجة تعاون متعدد الأطراف للجهات المسؤولة في هذا المجال، إلى جانب الإشراف الفعال من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية، مما دفع جمعية الهلال الأحمر إلى استيراد 4 شحنات تحتوي على 24 مليون جرعة من لقاح كورونا الأسبوع الماضي.
وأضاف: "استوردت جمعية الهلال الأحمر الإيراني ما مجموعه 76 مليونا و 390 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" منذ مايو الماضي ولغاية الآن".
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