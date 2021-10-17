الجيش العراقي يطهر 20 كيلومتراً من "داعش" في تلعفر

نفّذ الحشد الشعبي والجيش العراقيين، اليوم الأحد، عملية تفتيش في جبال المحلبية، شرقي مدينة تلعفر.ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز، صباح اليوم الأحد، عن إعلام الحشد الشعبي في بيان له، أن عملية التفتيش انطلقت بمشاركة الاستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات، من أجل تطهير سلسلة جبال المحلبية من فلول تنظيم "داعش" والمخلفات الحربية.وأكد بيان الحشد الشعبي أنه شارك أيضا في عملية التفتيش والتطهير اللواء 53 ضمن عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش العراقي، بهدف مطاردة فلول "داعش" وتطهير سلسلة جبال المحلبية، حيث أسفرت العملية عن تدمير عدة مضافات للإرهابيين من التنظيم، وتفتيش 20 كيلو متر من الأهداف المرسومة شرقي تلعفر.ويشار إلى أن العراق قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، 11 تشرين الأول، إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.