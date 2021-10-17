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عربي-دولي
إسرائيل تعلن إحباط هجمات سيبرانية متعددة
Lebanon 24
17-10-2021
|
10:30
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أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إحباطها سلسلة هجمات سيبرانية على مستشفيات ومراكز طبية في البلاد أواخر الأسبوع الجاري.
وذكرت هيئة السايبر الوطنية ووزارة الصحة الإسرائيليتان في بيان مشترك صدر عنهما اليوم الأحد أن "التقييم المبكر والاستجابة السريعة من قبل الهيئة والموظفين على الأرض أتاحت التصدي لهذه الهجمات وتفادي وقوع أضرار جراءها".
ولم يكشف البيان عن نوع هذه الهجمات أو ماهية الأطراف المشتبه بها في الوقوف وراءها.
وأشار البيان إلى أن هيئة السايبر تتخذ في الأيام الأخيرة إجراءات في سبيل تعزيز حماية قطاع الرعاية الصحية في البلاد بالتزامن مع البحث عن نقاط ضعف محتملة جديدة فيه.
وأكد البيان أن هيئة السايبر ووزارة الصحة تواصلان العمل على إعادة تشغيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمستشفى "هيلل يافيه" الحكومي بشكل تدريجي وآمن وبأسرع وقت ممكن، بعد أن تعرض الأربعاء الماضي لهجوم إليكتروني أجبره على إغلاق شبكته التكنولوجية وتسبب في اضطرابات في عمله.
وتأتي الهجمات على المستشفيات غالبا بهدف طلب فدية مالية من إداراتها، مقابل مفتاح إلكتروني يتيح استئناف عمل أنظمتها الإليكترونية.
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