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عربي-دولي
أردوغان: واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات "إف-16"
Lebanon 24
17-10-2021
|
11:00
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة الأميركية اقترحت على بلاده شراء مقاتلات من طراز "إف-16" مقابل نفس المبلغ الذي دفعته تركيا لشراء مقاتلات من طراز "إف-35".
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إن "موضوع شراء مقاتلات "إف-16" جديدة من الولايات المتحدة الأميركية له علاقة بمقاتلات "إف-35"، وأضاف: "واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات إف-16 مقابل نفس المبلغ الذي دفعنا لشراء مقاتلات إف-35".
وأكد الرئيس التركي أن "المسؤولين المعنيين يواصلون العمل على استرداد المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35"، وتابع قائلاً: "لم نتقدم بطلب للولايات المتحدة الأميركية لشراء مقاتلات إف-16، ونواصل العمل لجعل أسطولنا الجوي جاهزا بشكل مستمر".
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، في العاصمة أنقرة.
ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، فإنّ تركيا تحصلُ، بموجب الاتفاقية، على قرض جزئي من روسيا، لتمويل شراء "إس-400".
وبدأت عمليات تسليم "إس-400" الحديثة، والتي تسببت بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، منتصف تموز 2019.
وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها بمجموعة باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات. ورفضت أنقرة تقديم تنازلات مع تواصل المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".
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