أردوغان: واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات "إف-16"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة الأميركية اقترحت على بلاده شراء مقاتلات من طراز "إف-16" مقابل نفس المبلغ الذي دفعته تركيا لشراء مقاتلات من طراز "إف-35".وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إن "موضوع شراء مقاتلات "إف-16" جديدة من الولايات المتحدة الأميركية له علاقة بمقاتلات "إف-35"، وأضاف: "واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات إف-16 مقابل نفس المبلغ الذي دفعنا لشراء مقاتلات إف-35".وأكد الرئيس التركي أن "المسؤولين المعنيين يواصلون العمل على استرداد المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35"، وتابع قائلاً: "لم نتقدم بطلب للولايات المتحدة الأميركية لشراء مقاتلات إف-16، ونواصل العمل لجعل أسطولنا الجوي جاهزا بشكل مستمر".يذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، في العاصمة أنقرة.