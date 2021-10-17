عربي-دولي

أردوغان: واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات "إف-16"

Lebanon 24
17-10-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-876017-637700766871184280.jpg
Doc-P-876017-637700766871184280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة الأميركية اقترحت على بلاده شراء مقاتلات من طراز "إف-16" مقابل نفس المبلغ الذي دفعته تركيا لشراء مقاتلات من طراز "إف-35".

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إن "موضوع شراء مقاتلات "إف-16" جديدة من الولايات المتحدة الأميركية له علاقة بمقاتلات "إف-35"، وأضاف: "واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات إف-16 مقابل نفس المبلغ الذي دفعنا لشراء مقاتلات إف-35".

وأكد الرئيس التركي أن "المسؤولين المعنيين يواصلون العمل على استرداد المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35"، وتابع قائلاً: "لم نتقدم بطلب للولايات المتحدة الأميركية لشراء مقاتلات إف-16، ونواصل العمل لجعل أسطولنا الجوي جاهزا بشكل مستمر".

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، في العاصمة أنقرة.
 
ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، فإنّ تركيا تحصلُ، بموجب الاتفاقية، على قرض جزئي من روسيا، لتمويل شراء "إس-400".

وبدأت عمليات تسليم "إس-400" الحديثة، والتي تسببت بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، منتصف تموز 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها بمجموعة باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات. ورفضت أنقرة تقديم تنازلات مع تواصل المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:42 | 2021-10-17
10:30 | 2021-10-17
10:00 | 2021-10-17
09:30 | 2021-10-17
09:00 | 2021-10-17
08:30 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website