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مقتل جندي بريطاني بانقلاب دبابة.. وفتح تحقيق بالحادث

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:00
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فتح الجيش البريطاني تحقيقاً في مقتل جندي إثر انقلاب دبابة أثناء مناورات عسكرية في منطقة سالزبوري، جنوبي إنكلترا.

وكان الجندي البالغ من العمر (23 عاما) جزءا من طاقم الآلية الحربية، عندما وقع الحادث في منطقة مخصصة للتدريب، الجمعة.

وتشارك في التحقيق إلى جانب قوات الجيش، الشرطة البريطانية ومسؤولون من قطاعات الصحة والسلامة.

وذكرت تقارير محلية أن الجندي أصيب بجروح خطيرة إثر انقلاب دبابة، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروحه.

وقال النائب في مجلس العموم البريطاني ديفايسيز داني كروجر: "لقد شعرت بالأسف الشديد لسماع مقتل جندي في سالزبوري بلين ، خلال تدريب بالقرب من إنفيلد".

وذكر متحدث باسم الجيش: "بحزن يمكننا تأكيد مقتل جندي في منطقة تدريب سهل سالزبوري".
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