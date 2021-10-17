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تقرير: خلافات إسرائيلية داخلية بشأن القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:30
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أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأحد، بأن هناك خلافات حادة بين القيادات السياسية الإسرائيلية بشأن القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.

 وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم، صباح يوم الأحد، أن تلك الخلافات بين كل من نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويائير لابيد، وزير خارجيته، بشأن المناقشة التي أجراها الأخير مع أنتوني بلينكن، نظيره الأميركي، والتي تتعلق بالقنصلية الأميركية التي تريد الولايات المتحدة إعادة فتحها في مدينة القدس.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أغلقت القنصلية الأميركية في القدس، والتي كانت تقدم الخدمات للفلسطينيين، واعتبرت حلقة وصل بين الجانبين، الفلسطيني والأميركي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي أن وزير الخارجية يائير لابيد تعهد إلى بلينكن بالسماح بإعادة فتح تلك القنصلية فور تشكيل حكومة بلاده، موضحا أنه طلب التأجيل إلى ما بعد تمرير ميزانية بلاده في الكنيست، الشهر المقبل، بدعوى ضمان استقرار الحكومة الإسرائيلية، وهو ما وافق عليه بلينكن، آنذاك.

وأوضحت الصحيفة أنه تبين لاحقا أن بينيت يرفض هذه الخطوة الأميركية، وهو ما صرح به خلال لقائه الشهر الماضي، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، حتى بعد إقرار ميزانية بلاده، وهو قرار فوجئت به الإدارة الأميركية، التي تريد الإسراع في فتح تلك القنصلية في القدس المحتلة.
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