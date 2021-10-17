العراق.. القبض على 2 من "أكبر تجار المخدرات" قرب الحدود السورية

بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم... pic.twitter.com/eW4FsMeAA5
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 17, 2021
بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم... pic.twitter.com/eW4FsMeAA5