عربي-دولي

الأسد يبحث مع لافرينتييف وفيرشينين التعاون السوري الروسي

Lebanon 24
17-10-2021 | 11:46
A-
A+
Doc-P-876084-637700934203103345.jpg
Doc-P-876084-637700934203103345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، وفقا لوكالة "سانا".
وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري".

وأوضح الدبلوماسيان الروسيان أن زيارتهما تأتي ضمن توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز هذا التعاون بين موسكو ودمشق، مؤكدين "استعداد روسيا الدائم للمساهمة بفعالية في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهاب"، وعقد شراكات استثمارية مع سوريا في ميادين الطاقة والزراعة "بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري".

وتابعت "سانا" أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع ميدانيا في سوريا وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. واعتبر الرئيس السوري أن هذه المستجدات وعلى رأسها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تؤشر إلى انكفاء دور الولايات المتحدة وحلفائها، ما يتطلب من دول المنطقة والجوار "العمل لتعزيز الأمن والسلم ورسم مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها دون تدخلات خارجية".

وتناول اللقاء أيضا موضوع اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي ستنطلق غدا وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في المسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2021-10-17
13:30 | 2021-10-17
13:00 | 2021-10-17
12:57 | 2021-10-17
12:49 | 2021-10-17
12:30 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website