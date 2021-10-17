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عربي-دولي
الأسد يبحث مع لافرينتييف وفيرشينين التعاون السوري الروسي
Lebanon 24
17-10-2021
|
11:46
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، وفقا لوكالة "سانا".
وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري".
وأوضح الدبلوماسيان الروسيان أن زيارتهما تأتي ضمن توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز هذا التعاون بين موسكو ودمشق، مؤكدين "استعداد روسيا الدائم للمساهمة بفعالية في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهاب"، وعقد شراكات استثمارية مع سوريا في ميادين الطاقة والزراعة "بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري".
وتابعت "سانا" أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع ميدانيا في سوريا وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. واعتبر الرئيس السوري أن هذه المستجدات وعلى رأسها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تؤشر إلى انكفاء دور الولايات المتحدة وحلفائها، ما يتطلب من دول المنطقة والجوار "العمل لتعزيز الأمن والسلم ورسم مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها دون تدخلات خارجية".
وتناول اللقاء أيضا موضوع اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي ستنطلق غدا وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في المسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
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