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عربي-دولي
الأردن: لا خطط حاليا لتشغيل رحلات مباشرة مع سوريا
Lebanon 24
17-10-2021
|
12:57
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أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، هيثم مستو، أنه لا توجد حاليا خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا.
وأفاد مستو، خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين في وزارة النقل اليوم الأحد، حسبما نقلته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، بـ"عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا، أو العكس، في الوقت الحالي".
وقال مستو "في الوقت الحالي إن المملكة تسعى دائما إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران ممكن ومحرك للاقتصاد".
وأضاف أن الطرف الأردني وقع مزيدا من اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم، مشيرا إلى أنها "تشكل حجر الأساس لتشغيل خطوط جوية بين الأردن ودول العالم".
كما أكد مستو عزم الخطوط الجوية التركية بدء رحلاتها إلى العقبة مطلع العام المقبل، لما تمثله العقبة من وجهة جاذبة لكثير من خطوط الطيران العالمية، وما تقدمه من إعفاءات ومزايا تدعم حركة السفر.
ويأتي ذلك بعد أن قالت "الخطوط الملكية الأردنية"، الناقل الرسمي للمملكة، في سبتمبر إنها ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة إلى دمشق للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا، مما كان سيصبح أحدث خطوة لاستعادة علاقات اقتصادية شاملة مع سوريا.
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