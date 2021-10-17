قائد الأركان الإيراني في موسكو

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إلى موسكو حيث سيبحث مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ملف أفغانستان وشراء أسلحة روسية والتعاون في سوريا.وقال باقري، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأحد إثر وصوله، إن "الأوضاع في أفغانستان ستكون بين المواضيع التي سيتم بحثها من قبل الطرفين خلال هذه الزيارة".وأشار باقري إلى أن "التغيرات في أفغانستان تؤثر على دول المنطقة، بما في ذلك إيران وروسيا مع جيرانها الجنوبيين"، ولفت إلى أن "الجانب الإيراني يتعاون مع روسيا الاتحادية في مجالات عدة وهذا التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة".كما أعاد باقري إلى الأذهان بوجود اتفاق بين موسكو وطهران حول شرائها أسلحة روسية بعد وقف سريان الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، مبينا: "سنتحدث عن ذلك مع الطرف الروسي خلال الزيارة".وأكد المسؤول العسكري الرفيع كذلك أن المحادثات ستتطرق إلى "التعاون متعدد الجوانب في المجال العسكري، بما في ذلك قضايا التدريب وتنفيذ المنافسات العسكرية وتبادل الخبرات ومواصلة التعاون في ما يخص ضمان الأمن في سوريا".ومن المقرر أن يجري باقري محادثات على مدى 4 أيام متتالية مع كبار المسؤولين العسكريين الروس، على رأسهم شويغو، الذي وجه الدعوة لرئيس هيئة الأركان العامة الإيراني لزيارة روسيا.