23
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الكاظمي يدعو السياسيين "لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس"
Lebanon 24
17-10-2021
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى "تجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية" في العراق، مؤكدا أنه على النواب الجدد "واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية" في البلاد.
وقال الكاظمي: "اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة. الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد".
وفي هذا الصدد، شدد على أنه تقع على عاتق النواب الجدد "واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية".
وأكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة "تجاوز الخلافات"، قائلا: "علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء".
كذلك، أكد الكاظمي بلهجة حازمة أن "السياسة أصبحت تعني لدى البعض، الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس".
تابع
الأكثر قراءة
كوارث الطيران تزداد لبنانياً.. هذا ما جرى مع الطائرة المنكوبة في حالات
Lebanon 24
كوارث الطيران تزداد لبنانياً.. هذا ما جرى مع الطائرة المنكوبة في حالات
04:00 | 2021-10-17
17/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
10:38 | 2021-10-17
17/10/2021 10:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة دولار السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة دولار السوق الموازية صباح اليوم
01:54 | 2021-10-17
17/10/2021 01:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
11:47 | 2021-10-17
17/10/2021 11:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
12:39 | 2021-10-17
17/10/2021 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2021-10-17
بعد 40 عاماً.. اسرائيل تستغني عن دبابة "ميركافا-2"
16:45 | 2021-10-17
بيل كلينتون يغادر المستشفى (فيديو)
16:30 | 2021-10-17
إيران توضح الأنباء حول استئناف المباحثات النووية الأسبوع القادم
16:20 | 2021-10-17
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي في الولايات المتحدة
16:03 | 2021-10-17
سيدة البحار تحتضر.. حاملات الطائرات تقترب من نهايتها
15:00 | 2021-10-17
العراق.. القبض على 2 من "أكبر تجار المخدرات" قرب الحدود السورية
فيديو
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-17
18/10/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
18/10/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
18/10/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact