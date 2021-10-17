إيران توضح الأنباء حول استئناف المباحثات النووية الأسبوع القادم

النائب الآخر، بهروز محبي نجم آبادي، على حسابه في "تويتر" بعد جلسة اليوم، أن المباحثات النووية ستستأنف الأسبوع القادم.

قدمت الخارجية الإيرانية توضيحاً لتصريحات عدد من النواب في مجلس الشورى (البرلمان) عن استئناف المباحثات مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع القادم.وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب البرلماني، أحمد علي رضا بيكي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أبلغ المشرعين، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الشورى، بأن المباحثات بين طهران ومجموعة 4+1 (أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستستأنف الخميس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.بدوره، قال