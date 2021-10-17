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بعد 40 عاماً.. اسرائيل تستغني عن دبابة "ميركافا-2"

Lebanon 24
17-10-2021 | 16:51
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بعد حوالى 40 عاماً من الخدمة النظامية والاحتياطية، استغنى الجيش الإسرائيلي عن الدبابة "ميركافا-2". 

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، فقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الأحد، أن الاستغناء عن هذا النوع من الدبابات تم مؤخرا، ضمن إطار حفل حضره ضباط سابقون وحاليون في القوات المدرعة.

وجرى إنتاج "ميركافا 2" خلال فترة ما بين 1983 و1989، وتم تطويرها نظراً لتجربة حرب لبنان 1982.

وتجاوزت هذه الدبابة التي يصل وزنها 60 طنا النسخة الأصلية من "ميركافا" من حيث متانة الدرع والقدرة على التحرك في المناطق الوعرة.

وتلت "ميركافا 2" النسختان الثالثة (1990) والرابعة (2004) من هذه الدبابة.
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