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الخطاب الديني... هذا ما تعهده السيسي نحوه

Lebanon 24
17-10-2021 | 23:13
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تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمضي مصر في «مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني»، مشدداً على أنها «مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل بناء مسار فكري مستنير ورشيد يؤسس شخصية سوية، وقادرة على مواجهة التحديات، وبناء دولة المستقبل».

ودعا السيسي، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى «المولد النبوي الشريف» أمس، المؤسسات الدينية إلى «مضاعفة الجهود لنشر قيم التسامح والعيش المشترك، مؤكداً أن «قضية الوعي والفهم الصحيح للدين هي من أهم أولويات المرحلة الحالية». وقال السيسي، إن «رسالة الإسلام رفعت من قيمة العلم والمعرفة حيث كانت أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي (اقرأ) وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديراً لأهمية التدبر، وصولاً إلى الوعي والفهم الصحيح، لكل أمور الحياة حيث دعانا الله إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة، في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض».


وشدد الرئيس المصري على أهمية «قضية الوعي الرشيد، وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة»، ورأى أن «بناء وعي أي أمة، بناءً صحيحاً هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها، في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه، ويخرجونه من سياقه، وينشرون الأفكار الجامحة الهدامة التي تقوض قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع لتنحرف بهم بعيداً عن تأدية الأوامر الربانية، من تعمير وإصلاح الكون، لما فيه الخير للبشرية جمعاء وكمنهج للإنسانية، في ترقية النفس البشرية، وضبط حركتها في الحياة».

 

 
المصدر: الشرق الاوسط
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