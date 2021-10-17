26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اليمن يدعو لضغوط دولية حقيقية لإرغام الحوثيين على السلام
Lebanon 24
17-10-2021
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب علي ربيع في "الشرق الأوسط" دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ ضغوط حقيقية على الحوثيين لإرغامها على السلام ووقف الحرب التي تشنها على مختلف المناطق اليمنية المحررة لا سيما في محافظة مأرب، حيث وصفت ما تقوم به الجماعة بأنه "طجرائم حرب" ضد المدنيين.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت أمس في تصريحات رسمية لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أثناء قيامه بلقاءات مع سفراء عدد من الدول لدى بلاده من بينهم القائمة بأعمال السفير الأميركي كاثي ويستلي والسفير الروسي فلاديمير دودشكين.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك ناقش مع القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي، مستجدات الأوضاع ومستقبل عملية السلام في ظل التصعيد والعدوان الحوثي المستمر ضد المدنيين.
ونقلت المصادر عن وزير الخارجية اليمني تأكيده "أن عدوان الحوثيين المستمر والتصعيد المتزايد باستهداف المدنيين في كافة أنحاء اليمن، وعلى وجه الخصوص في مأرب، يعكس الطبيعة الوحشية لهذه الميليشيات وعدم اكتراثها بإرادة وإجماع المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".
وفيما حذر وزير الخارجية اليمني من أن هذا التصعيد «يهدد بنسف عملية السلام، ومفاقمة الأزمة الإنسانية وما يرافقها من انهيار اقتصادي" تطرق إلى أعمال الحوثيين من حصار وتجويع وأعمال انتقامية وقتل ممنهج بحق سكان العبدية في مأرب، ووصفها بأنها "تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ذكرت المصادر أن الوزير بن مبارك التقى السفير الروسي فلاديمير دودشكين، واستعرض معه "الجرائم التي يرتكبها الحوثي بمديرية العبدية والتي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية واستمرارها في فرض حصار خانق يستهدف المدنيين الأبرياء ورفضها إجلاء الجرحى والمصابين من النساء والأطفال خصوصاً بعد قصفها وتدميرها للمستشفى الوحيد في المديرية". كما تطرق الوزير اليمني إلى «قضية خزان النفط صافر الذي ما زال يشكل تهديداً خطيراً للأمن البيئي في البحر الأحمر» منبهاً إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تنتج عن أي تسرب أو انفجار قد يحدث في الخزان.
وفي حين شدد الوزير "على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب" نقلت المصادر أنه التقى السفير البولندي يان ستانيسلاف بوري، ووضعه في صورة تطورات الأحداث.
تابع
الأكثر قراءة
اليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الاول.. إحذروا من هذه التواريخ
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الاول.. إحذروا من هذه التواريخ
08:15 | 2021-10-17
17/10/2021 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
10:38 | 2021-10-17
17/10/2021 10:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
11:47 | 2021-10-17
17/10/2021 11:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
12:39 | 2021-10-17
17/10/2021 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً
10:15 | 2021-10-17
17/10/2021 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2021-10-18
أسباب أدّت إلى تراجع "الفتح" بالإنتخابات العراقيّة
05:00 | 2021-10-18
البنتاغون يعلن أن "أبواب الناتو مفتوحة" أمام جورجيا وأوكرانيا
04:33 | 2021-10-18
الكويت.. حريق في أكبر مصفاة نفط والإصابات "طفيفة"
04:30 | 2021-10-18
للمرة الثانية خلال أسبوع.. جامعة أميركية تشهد إطلاق نار
04:00 | 2021-10-18
أفغانستان.. طالبان تعلن اعتقال "والي داعش" في ننغرهار
03:30 | 2021-10-18
بعد خروج قطار عن مساره.. "مترو أنفاق واشنطن" تطفئ 60 بالمئة من أسطولها
فيديو
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-17
18/10/2021 12:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
18/10/2021 12:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
18/10/2021 12:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact