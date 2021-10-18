عربي-دولي

بسبب جهود الإخلاء من أفغانستان.. شكر أميركي لقطر

Lebanon 24
18-10-2021 | 00:00
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الأحد، أن مكالمة هاتفية جمعت الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الوضع في أفغانستان. 

وذكر برايس، في بيان، أن بلينكن قدم شكره لقطر "على شراكتها القوية في قضايا الأمن الإقليمي ومساعدتها في العبور الآمن لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر". 

وكانت قطر قد استقبلت حوالي 60 ألف أميركي وأفغاني تم نقلهم، بعد إعلان حركة طالبان السيطرة على العاصمة، كابل، وإنهاء الولايات المتحدة حربها التي امتدت عشرين عاما في أفغانستان. 
ولقيت المساعدة القطرية في عمليات الإجلاء ترحيبا كبيرا من الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكان بلينكن قد أجرى زيارة للدوحة برفقة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في سبتمبر الماضي، والتقيا أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
المصدر: الحرة
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