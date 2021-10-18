عربي-دولي

لا نهاية وشيكة لثوران البركان بجزيرة لا بالما الإسبانية

Lebanon 24
18-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-876182-637701364680797118.jpg
Doc-P-876182-637701364680797118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس جزر الكناري الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس، اليوم الأحد، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان، الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم الأحد،، شدة أقواها 4.3 درجة.

وقال توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية مشيرا إلى توقعات العلماء، "ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع".

ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما، وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 أيلول.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة، والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.

وقالت شركة أينا التي تشغل مطار لا بالما، إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة اليوم الأحد، وعددها 38 رحلة، ألغيت بسبب الرماد المنبعث من البركان، لكن المطار ما زال مفتوحا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-10-18
05:00 | 2021-10-18
04:33 | 2021-10-18
04:30 | 2021-10-18
04:00 | 2021-10-18
03:30 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website