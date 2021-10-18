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عربي-دولي
لا نهاية وشيكة لثوران البركان بجزيرة لا بالما الإسبانية
Lebanon 24
18-10-2021
|
01:30
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قال رئيس جزر الكناري الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس، اليوم الأحد، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران البركان، الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.
وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم الأحد،، شدة أقواها 4.3 درجة.
وقال توريس في مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية مشيرا إلى توقعات العلماء، "ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع".
ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في لا بالما، وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 أيلول.
وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة، والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.
وقالت شركة أينا التي تشغل مطار لا بالما، إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة اليوم الأحد، وعددها 38 رحلة، ألغيت بسبب الرماد المنبعث من البركان، لكن المطار ما زال مفتوحا.
المصدر: سبوتنيك
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